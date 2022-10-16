İran’dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir kömür madeni ocağındaki bir galeride meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 41 madenci hayatını kaybetti.

İstanbul ve Bartın’daki hastanelerde tedavi altına alınan 11 yaralıdan 4’ünün durumu ciddiyetini koruyor.