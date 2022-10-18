ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden "Ege" açıklaması

NTV'ye göre ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Washington'ın Ege tutumuna ilişkin açıklama yaptı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.
Flake, "Ortaklardan birinin şehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna savaşını sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor.
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