  1. Dünya
  2. Amerika
18 Eki 2022 16:02

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden "Ege" açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden "Ege" açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ülkesinin Ege’de güvenliğine ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

NTV'ye göre ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Washington'ın Ege tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.

Flake, "Ortaklardan birinin şehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna savaşını sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor.

News Code 1905339
https://tr.mehrnews.com/news/1905339/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler