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21 Eki 2022 11:16

Meksika'da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı

Meksika'da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı

Meksika’da akaryakıt yüklü bir tanker trenle çarpıştı. Tankerin patlamasına neden olan kazada çevredeki ev ve araçlar alevler içinde kalırken 3 kişinin dumandan zehirlendiği bildirildi.

Meksika'nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı. Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü. Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

News Code 1905385
https://tr.mehrnews.com/news/1905385/

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