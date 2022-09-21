Erdoğan'dan "İran nükleer programı" açıklaması

Türk mdyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına dair, "Krizden onurlu çıkış imkanı verecek diplomatik bir çözüm bulunmalı.” dedi.

Erdoğan, İran’ın nükleer programına ilişkin, “İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi yoluyla sonuçlanmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Irak hakkında Erdoğan, "Diğer bir komşu ülkemiz Irak'ta huzurun hakim kılınması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Irak'ta refahın sürdürülebilir bir şekilde artması ve terör örgütü istismarının önlenmesi ancak bu şekilde mümkündür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Güney Kafkasya'da tırmanan yeni gerginlikle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin huzuru ve geleceği için çabalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık. İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz."

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim üzerinden Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan tahrik siyasetini bırakmalı." diye konuştu.