Arjantin, Venezuela uçağının İranlı mürettebatlerını serbest bıraktı

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Arjantin'de alıkonulan Venezuela'ya ait kargo uçağının 5 İranlı mürettebatı serbest bırakıldı." dedi.

Kenani, Arjantin mahkemesinin Siyonistlerin sunduğu belgelerin geçersiz olduğuna karar verdiğini ve İran vatandaşarının ülkeye dönmesine izin verdiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet hava yolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağı 6 Haziran'da Karakas'tan Arjantin'e gelmiş ve yakıt kalmadığı için burada kalmıştı.

Arjantin Siyonist Dernekleri Delegasyonu, İranlı mürettebatın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.

Uçağın, 5'i İranlı 14'ü Venezuelalılardan oluşan mürettebatının pasaportlarına el konulmuş ve ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

İran ise, Arjantin'de İranlı havayolu şirketinden Venezuelalı havayolu şirketine devredilen kargo uçağına ABD'nin talebiyle el konulmasına sert bir şekilde tepki göstermişti.

Söz konusu uçağın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün kanunlarını da içeren uluslararası mekanizmalar çerçevesinde, Venezeula'ya devredildiğini belirten Kenani, ABD'nin uçağa el koyma gerekçesinin temelsiz olduğunu vurgulamıştı.

Venezuela hükümeti de, konuya ilişkin bir açıklama yaparak uçağa el konulmasını eleştirmişti.