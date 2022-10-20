Cumhurbaşkanı Reisi, İran Güreş Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İran Güreş Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İran Güreş Milli Takımı'nın şampiyon olması, tüm İranlılar için neşe ve gurur yarattı. Güreş sporunda İranlı genç yeteneklerin çabalarıyla elde edilen bu şampiyonluk, sevgili gençlerimizin yetenek ve kararlılığını gösterdi. Bu başarıdan dolayı İran halkını tebrik ve ülkemizin güreş takımının sporcularına, çalışkan antrenörlerine ve personeline teşekkür edeiyorum" ifadelerine yer verildi.