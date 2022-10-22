Reisi: Yaptırımlara rağmen İran'ın ihracatı arttı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulusal İhracat Günü" etkinliğine katıldı.

Cumurbaşkanı Reisi, Ulusal İhracat Günü dolayısıyla iharacat sekörünü tebirk ederek, "Halihazırda yaptırımlar ve tehditlere rağmen ülkenin ihracat rakamlarının arttığına tanık oluyoruz." dedi.

Son yılda İran'ın ihracatı yüzde 40 arttını anlatan Reisi, "Bu yıl petrol ihracatıında yüzde 13 artış yaşandı, ihracat rakamlarındaki artış ihracatçıların kararlılığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, büyüyen İran’ın ekonomisinin düşmanları rahatsız ettiğini belirterek, “Yaptırımlar, ülkenin ekonomik büyümesi, ihracatı ve üretimini engellemek için uygulanıyor. İran düşmanları ülkemizin üretici değil, tüketici olmasını istiyor. Onlar İran'ın bölgede ihracat alanında söz sahibi olmasına öfkeleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanların öfkesinin İran’ı durduramayacağını vurgulayan Reisi, İranlı üreticiler ve ihracatçıların yaptırımları delme konusunda uzmanlaştığını da sözlerine ekledi.