Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Ermenistan'ın Kapan kentindeki başkonsolosluğunun açılışını memnuniyetle karşılayarak, "Bu gelişme iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinin bir başka kanıtıdır" dedi.

Emir Abdullahiyan, Kafkasya bölgesindeki herhangi bir jeopolitik sınır değişikliğine karşı olduklarını ilan ettiklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, "Bölgenin jeopolitik değişikliğini kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz" dedi.

Kafkasya bölgesinin hassas bir durumdan geçtiğini belirten Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri çatışmaların bölgede endişe yarattığını ifade etti.

Tahran ve Erivan ilişkilerinin doğru yolda ilerlediğini dile getiren Emir Abdullahiyan, "Ermenistan güvenliğini İran'ın ve bölgenin güvenliği olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

İki Bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan Ermeni mevkidaşı ile görüşmede Fars Körfezi koridoru ve Karadeniz meselesini ele aldıklarını belirtti.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, her şeyin doğru yolda olduğunu ve UAEA ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında daha güçlü bir işbirliği kurulması konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Roya Fereyduni