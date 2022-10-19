Emir Abdullahiyan, gündemi değerlendirdi

Emir Abdullahiyan, Tahran hükümetinin ülkenin çıkarları doğrultusunda elinden geleni yapacığını belirterek, “Gerek Batı'da gerekse Doğu'da halkın çıkarlarını sağlayan herhangi bir kapasiteyi göz ardı etmeyeceğiz.” dedi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için Viyana'da yürütülen müzakerelerin son durumuna ilişkin Emir Abdullahiyan, “Ülke çıkarlarını güvence altına alacak makul bir anlaşmadan yanayız. Müzakere sürecinde sorunlardan biri anlaşmada taahhütlerin net bir şekilde tanımlanması, fakat yaptırımların kaldırılmasının muğlak olmasıdır.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ikinci ayında Kiev, ateşkes için arabulucu olmamızı talep etti. İran, ateşkes sağlama ve tarafları müzakere masasına getirme çabalarını sürdürüyor, ancak Batılılar silah göndermeyi sürdürüyor.”

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak, “Ermenistan ile iletişim yolumuzun kapatılmasına izin vermedik. Hatta bölgede askeri tatbikata başvurduk.” değerlendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan müzakerelerinin son durumuna dair Emir Abdullahiyan, “Son dönemde Suudiler, Tahran ile siyasi düzeyde bir görüşme yapmaya hazır olduklarını açıkladılar. Yakında beşinci tur görüşmelerde sağlanan mutabakatın etkin şekilde uygulanmasını umuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan, bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist Rejim’le normalleşme kararına işaret ederek, “Siyonist Rejim bir dönem bölge ülkelerinin bazı yöneticilerinin lobisiyle ilişkilerini normalleştirmeye çalıştı. Ancak İran’ın ciddi uyarıları, kararlı duruşu ve bölge halkının tepkisiyle normalleşme süreci durdurdu veya yavaşlattı." diye konuştu.