Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik sona ermeli

Resmi temaslar için Ermenistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Erivan'da yaptığı açıklamada, Tahran ve Erivan arasındaki ilişkiler iyi yönde ilerlemekte olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin kesin olarak sona erdirilmesine, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesine ve Güney Kafkasya bölgesinde barış ve huzur sağlanmasına yardımcı olmaya kararlıyız" dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan, "Bölge sorunlarına yabancı güçlerin müdahale etmemesi ve bu çatışma ve anlaşmazlıkları bölge halkının ve bölge hükümetlerinin tasarladığı formatlarla sonlandırabilmemiz çok önemlidir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’un davetine icabetle önceki gün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Ermenistan'a gitmişti.