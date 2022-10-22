Emir Abdullahiyan Ermenistan ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Ermenistan başbakanı ve diğer yetkilileri ile yaptığım görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginliklerin sona ermesi ve iki ülkenin toprak bütünlüğünün dikkate alınması gerektiğini vurguladım" dedi.

Kuzey-Güney Koridoru çerçevesinde İran-Ermenistan arasındaki geçiş güzergahı konusunda Ermeni yetkililerle iyi görüşmelerde bulunduğunu belirten Emir Abdullahiyan, Ermenistan'ın transit yolunun güçlendirilmesinin kuzey ve güney koridorlarına yardımcı olabileceğine inandıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan, "Ticaret borsamızın hacminin yakın gelecekte 700 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkacağı konusunda Ermeni yetkililerle mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca Ermenistan'la turizm alanında da anlaştıklarını bildirdi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son durumunu değerlendiren Emir Abdullahiyan, "ABD'lilerin sözleri ve davranışları çelişkilidir. Üç gün önce Amerikalılardan bir mesaj aldık ve ajansın suçlamalarının çözülmesi gerektiğini vurguladık" ifadelerinde bulundu.

