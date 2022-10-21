İran'ın Kapan Başkonsolosluğu açıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran'ın Kapan Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katıldı.

Emir Abdullahiyan bu törende yaptığı açıklamda, "İran'ın Kapan'da başkonsolosluk açma kararı, iki ülke halkı arasındaki uzun süredir devam eden ve tarihi ilişkilerin derinliğini gösteriyor" dedi.

Ermenistan güvenliğini bölge güvenliği olarak gördüklerini berliten Emir Abdullahiyan, "Politikamız, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşının davetine icabetle dün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Ermenistan'a gitti.

Emir Abdullahiyan dün ermeni mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İran'ın Ermenistan'ın Kapan kentindeki başkonsolosluğunun açılışını memnuniyetle karşılayarak, "Bu gelişme iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinin bir başka kanıtıdır" dedi.

Roya Fereyduni