Emir Abdullahiyan'ın Erivan'da ikili temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek önemli ikili ve uluslararası meseleleri görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan ayrıca dün İran'ın Ermenistan'ın Sivnik eyaletine bağlı Kapan kentindeki bağkonsolosluğunun açılış törenine katıldı.

Emir Abdullahiyan bu törende yaptığı açıklamda, "İran'ın Kapan'da başkonsolosluk açma kararı, iki ülke halkı arasındaki uzun süredir devam eden ve tarihi ilişkilerin derinliğini gösteriyor" dedi.

Ermenistan güvenliğini bölge güvenliği olarak gördüklerini berliten Emir Abdullahiyan, "Politikamız, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir" ifadesini kullandı.