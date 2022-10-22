Emir Abdullahiyan, Erivan'da Paşinyan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Erivan'daki temaslarını sürdüren Emir Abdullahiyan bugün Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile de görüştü.
Emir Abdullahiyan dün İran'ın Ermenistan'ın Sivnik eyaletine bağlı Kapan kentindeki bağkonsolosluğunun açılış törenine katıldı.
Açılış töreninde konuşan Emir Abdullahiyan, İran'ın Kapan'da Başkonsolosluk açma kararının, İran ve Ermenistan halkı arasındaki uzun süreli ve tarihi ilişkilerin derinliğini gösterdiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’un davetine icabetle önceki gün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Ermenistan'a gitmişti.
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