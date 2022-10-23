Çin'den Avrupa Birliği'nin 'İran' yaptırımlarına tepki

Çin medyasına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik uyguladığı son yaptırımları eleştirerek, "Çin olarak, Tahran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlara karşıyız." dedi.

Ukrayna krizine değinen Çinli yetkili, "Tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor ve Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm diplomatik yöntemleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirildi. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatıldı.

Batı'nın iddialarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Moskova ile savunma işbirliği olduğunu ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söylemişti.

Emir Abdullahiyan, İran İHA'larının Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu belirtmişti.