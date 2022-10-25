Tahran'daki Valiasr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda "Bütün İran" temeasıyla yeni bir resim asıldı. Yeni resim İran'da yaşayan etnik grupların güçlü birliğini yansıtıyor.

Pek çok büyük devlet ve medeniyete ev sahipliği yapan İran, etnik ve dini yapı açısından oldukça kozmopolit bir ülkedir.

Yaklaşık 82 milyon nüfuslu İran dünyanın en fazla nüfusa sahip 18. ülkesi konumunda. Ülkenin yüzde 99’u Müslüman ve Müslümanların yüzde 90’a yakını Şii mezhebine bağlı.

Ülkede Farslar ve Azeriler en yoğun etnik kimliği oluşturuyor. 70’ten fazla dilin konuşulduğu İran’da Türkmenler, Kaşgaylar, Afşarlar, Halaçlar, Kürtler, Lorlar, Araplar ve Beluciler en önemli etnik kimlikler arasındadır.