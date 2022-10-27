Devrim Lideri'nden İran'daki terör saldırısına ilişkin mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin mesajında "Kutsal Şah Çerağ Türbesi'ndeki onlarca masum erkek, kadın ve çocuğun şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan saldırı bizi derinden uzdu. Suçun failleri mutlaka cezalandırılacaktır fakat Ehl-i beyt türbesine yapılan bu saygısızlık ve sevdiklerini kaybedenlerin acısı, bu felaketlerin kökünü araştırmak ve ortadan kaldırmaktan başka bir şekilde telafi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Lideri mesajının bir başka bölümünde saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.