Mısır: Türkiye ile normalleşme görüşmeleri durdu

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerin durdurulduğunu bildirdi.

Şukri, bu konunun uluslararası yasalar ve normlara uyumla ilgili olduğunu söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’la ilgili olarak, ‘‘Mısır’la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk.’’ demişti.