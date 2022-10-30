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30 Eki 2022 15:13

İranlı Sözcü, Kore halkına taziye dileğinde bulundu

İranlı Sözcü, Kore halkına taziye dileğinde bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Kore'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan ve 151 kişinin öldüğü izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınları ile Güney Kore halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani ayrıca Seul'deki yaşanan olayda 5 İranlı vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün akşam bir kutlama sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.

News Code 1905562

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