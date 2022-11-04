Tahran'dan Ukrayna'nın İran iddiasına tepki

Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'daki savaşta taraf tutumadığını vurgulayarak, duygusal açıklamalar ve mesnetsiz suçlamaların Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olamayacağını belirtti.

Ukrayna tarafına gerçekçi olmasını tavsiye eden Kenani, Kiev yetkililerinin suçlamaların yerine Rusya'ya silah tedariki iddiaları hakkında Ukrayna ile aracısız görüşme yönündeki İran'ın yapıcı teklifine yanıt vermesinin daha iyi olacağını kaydetti.

Kenani, Tahran'ın bu ülkedeki krizin başlangıcından bu yana Ukrayna'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarına değinerek, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere SİHA sattığı iddialarını reddetti.

İranlı sözcü, Tahran'ın savaşı durdurmaya yardım etmeye hazır olduğunu yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, "Rusya'ya silah tedariki iddiaları hakkında Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız." demişti.