İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Ermenistan'a destek verdiği yönündeki iddiasına ilişkin son açıklamalarına tepki göstererek, "Temel politikamız, iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkileri genişletmek üzerine kuruludur. Her komşuyla ilişkileri güçlendirmek, diğer komşuya karşı ilişkiler anlamına gelmez." dedi.

Kenani, Karabağ bölgesindeki iki kuzey komşusu arasındaki uzun süreli ihtilafa ilişkin İran'ın ilkeli politikasına atıfta bulunarak, "İran, her zaman Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki toprak bütünlüğünün korunmasına ve ihtilafların uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesine vurgu yapmış ve bu nedenle Azerbaycan topraklarının işgalini kınamış ve kurtulmasını desteklemiştir" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "Kafkasya'nın sorunlarını çözmenin yolu bölge ötesi güçlerden değil, bölge ülkelerinin başkentlerinden geçiyor ve İran bir kez daha iki kuzey komşu arasında kalan sorunları ikili, üçlü ve 6'lı bölgesel girişimler şeklinde çözmeye yardım etmeye hazırfır" diye kaydetti.