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15 Kas 2022 09:42

Irak Başbakanı Sudani, Suriye büyükelçisi ile görüştü

Irak Başbakanı Sudani, Suriye büyükelçisi ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin Bağdat Büyükelçisi Satam Cadaan El-Dandah ile bir araya geldi.

Başbakanın basın ofisinden alınan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Satam Cadaan El-Dandah’ı kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Irak medyasına göre Büyükelçi El-Dandah görüşme sırasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın selamını Başbakan es-Sudani'ye iletti. 

El-Dandah ayrıca, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus'un göreve başlamasından dolayı gönderdiği tebrik mesajı da Irak Başbakanı'na sundu.

Irak Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdüllatif Reşit, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Grubu adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye vermişti.

News Code 1905865

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