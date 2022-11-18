Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın günün ilk yarısında telefonda konuştuğunu ve bununla ilgili geleneksel açıklamanın kısa süre içinde yayınlanacağını belirtti.

Pwskov, Putin'in günün ikinci yarısında başka bir liderle daha telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

'Batı'yla diyalog, Ukrayna'yla müzakerelerde pekiştirici unsur olabilir'

Ukrayna'daki durumla ilgili sorular karşısında Kiev'in pozisyonunun Batı'dan gelen talimatlara göre sürekli değiştiğini söyleyen Peskov, "Kiev'le görüşmelerde elde edilen önceki deneyim, Batı'yla konuşmadan Kiev'in tutumunun bir hayli değişken olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Batı'yla diyalog, yön gösterici, destekleyici ve pekiştirici bir unsur olabilir, zira Batı'dan giden talimatlar Kiev tarafından eksiksiz olarak yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik