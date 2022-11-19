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19 Kas 2022 10:26

İsrail'den Suriye'nin Baniyas limanına saldırı

İsrail'den Suriye'nin Baniyas limanına saldırı

Suriye medyası, Siyonist İsrail’in Suriye’nin Akdeniz şehri Baniyas’a düzenlediği füze saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, İsrail’in orta ve kıyı bölgesindeki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısı sonucunda dört asker şehit düştü, bir asker de yaralandı ve bazı maddi kayıplar meydana geldi.

Askeri bir kaynak SANA’ya yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saat 6.30 sularında, düşman İsrail Akdeniz üzerinden Baniyas yönünden orta ve kıyı bölgelerindeki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini belirtirken, hava savunma sistemlerimizin bu füzelere karşı koyduğunu ve çoğunu düşürdüğüne işaret etti.

Kaynak ayrıca, saldırının “dört askerin şehitdüşmesine, bir diğerinin yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara” yol açtığını da sözlerine ekledi.

News Code 1905932

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