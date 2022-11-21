Katarlı yatırımcılar ülkelerinin ihtiyacı olan malları İran'da üretecek

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Alirıza Peyman Pak, İran ve Katar arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Peyman Pak, "İran'da yatırım yapan Katarlı şirketler, Katar'ın ihtiyacı olan ürünleri üretip, kendi ülkelerine gönderecek." dedi.

Tahran'ın Doha ile ticaret hacmini en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmayı ve Katar üzerinden diğer ülkelere ihracat yapmayı hedeflediğini belirten Peyman Pak, "Katar, İranlı ihracatçılar için ihracat tarifesini büyük ölçüde düşürdü. Biz bu fırsatı ihtiyacımız olan malları ithal etmek için de kullanabiliriz" ifadesinin kullandı.