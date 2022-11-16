Rusya SWIFT alternatifini hızlandırdı

Nabiullina, yaptırımlar gibi “ekonomi dışı” risklere hazırlanmanın kolay olmadığını belirterek, “Yaptırımların amacı, finansal sistemimizin kontrol edilemez bir şekilde çökmesine neden olmaktı. Ancak sistemimizin şoklara karşı direncini sürekli olarak artırmıştık ve bu yardımcı oldu.” dedi. SPFS’nin ülke içindeki bankacılık sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini anlatan Nabiullina, “Sistem yıllardır çalışıyordu ancak bu yıl bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasıyla SPFS kullanımı yaklaşık yüzde 22 arttı.” ifadesini kullandı.

Uluslararası ödeme sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini vurgulayan Nabiullina, “Rus finans piyasasına ve ortak ülkelerimize artan baskıya rağmen, uluslararası ödemelerin geliştirilmesi konusu önceliğimiz olacak. Ulusal para birimlerinde yerleşimleri genişleteceğiz, yerleşimleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız. Ulusal para birimlerinde ödemeleri artıracağız, bu tür ödemeleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız.” dedi.

Kaynak: Aydınlık