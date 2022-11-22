Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 5 milyar dolarlık destek

Sözcü'ye göre, seçimler yaklaşırken yurt dışından kaynak arayan hükümete Suudi Arabistan’dan iyi haber geldi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurdu.

Hükümet, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor durumda olan ekonomiyi seçim öncesinde güçlendirmek için yurt dışından para arıyordu.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu da 1 Ocak 2022’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda 1 milyar Euro’luk depo hesabı açmıştı.