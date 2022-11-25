Suriye'den Batı ülkelerine 'insan hakları' tepkisi

Suriye, Batılı ülkelerin İnsan Hakları Konseyi’ni ve mekanizmalarını karalama ve siyasi gerekçelerle güdümlü kampanyalarla güney ülkelerini hedef alma aracına dönüştürme ısrarını reddettiğini vurgulayarak, İran’a karşı rıza dışı kararlar almanın ve mekanizmalar kurmanın Konsey’in çalışmalarını daha fazla siyasallaştırmak ve dayandığı ilkelerden kabul edilemez bir sapma olduğunun altını çizdi.

Suriye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Hüsameddin Alla, dün İnsan Hakları Konseyi’nin İran’daki insan haklarının durumuna ilişkin 35. özel oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, "Çifte standarda dayalı bu seçici uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Konsey’in İran’daki durumu görüşmek üzere özel bir toplantıya çağrılmasını, İran’ın iç işlerine karışmak için insan hakları sloganlarının arkasına saklanan siyasallaşmış yaklaşımın devamı olarak değerlendiriyor." dedi.

Büyükelçi Alla, Suriye’nin İran’ın insan haklarının geliştirilmesi ve korunması konusundaki taahhüdünü ve evrensel periyodik inceleme mekanizması ve anlaşma mekanizmaları da dahil olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler mekanizmalarıyla yapıcı işbirliğini takdir ettiğini açıkça belirterek, aynı zamanda İran halkına uygulanan tek taraflı zorlayıcı tedbirlerden kaynaklanan insan hakları ihlallerini görmezden gelindiğini vurguladığını kaydetti.

Alla ayrıca, Suriye’nin İran’da sivilleri ve güvenlik güçlerini etkileyen şiddet ve terör eylemlerini kınadığını ifade etti.