İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç Batılı ülkenin BM İnsan Hakları Konseyi'ne dayattığı İran karşıtı karar şiddetle kınandı.

Konseyin bazı ülkelerin kısa vadeli çıkarları için bir kez daha suiistimal edilmesinin esef verici olduğu kaydedilen açıklamada, "İranlı yetkililer, temeli dini örgretiler, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerici anayasası ve İran uygarlığının kültüründe olan insan haklarına gerçek bağlılık ve insancıl bakışla bu talihsiz olaya sorumlu bir yaklaşım sergilemiştir." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın tutumunun eleştirildiği açıklaamda, "Hiç şüphesiz Almanya rejimi ve insan hakları konseyinin özel oturumunu düzenleyenlerin eylemi, tarihi bir hata ve çok boyutlu siyasi hedeflerden kaynaklanıyor." denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Cenevre'de onaylanan İran karşıtı kararın kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki

Öte yadnan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen karara ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Emir Abdullahiyan paylaşımında, "Saddam'ın İran halkına karşı kullandığı kimyasal silahların ana tedarikçisi olan Berlin rejimi ve diğer fırsat kovalayanlar, uyguladığı haksız ve insanlık dışı yaptırımlarla yıllardır çok büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İran halkına karşı 'daha fazla insan hakları karşıtı eylemler gerçekleştirmek için insan hakları mekanizmalarının ikiyüzlü bir şekilde suistimal edildiğini' savunan Emir Abdullahiyan, tüm bunların “İranlılarla sahte ‘dayanışma’ adına” yapıldığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Daha da utanç verici olanı, bunu kendi içlerindeki değersiz oyunları için yapıyorlar. Bu ülkeler, güçlü İran'ın insan haklarına bağlı olduğunu, ancak hiçbir ülkenin kendi iç işlerine karışmasına izin vermediğini bilmelidir.”