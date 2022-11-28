Erdoğan'dan "Suriye ve Mısır" açıklaması

Konya'da katıldığı toplu açılış töreni ve bir dizi programa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.

ErdoğanTürkiye normelleşme adımları ile ilgili burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tabi burada Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede Türkiye Mısır ilişkilerinde olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte ben kendisine onu da söyledim. Bizim Mısır halkıyla olan ilişkilerimiz farklı tarih orda var. Tabi son dönemde 9 yıllık bir süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. Tabi o akşam özellikle de Katar Emirinin araya girişiyle bu adımı attık ve o sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile orada dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dedik ki, şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar ondan sonra da biz bu görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim. Bütün derdimiz sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı dargınlığı gidermek ve Akdeniz de Türkiye Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Tabi çok farklı bazı şeyler daha aramızda orada konuştuk. Daha sonra aldığım bilgi haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı. İnşallah bakanlarımızla bu süreç devam edecek daha sonra da bir araya gelmek suretiyle inşallah Akdeniz’de çünkü Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle olan bağlantıları çok farklı. Gücü bizim başkalarına kaptırmamız gerekir. Yani işte Yunanistan’ın buralara ulaşması olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. İşte bir arada biliyorsunuz, bizim körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek isteyenler oldu. Tabi bunlar giderilince oyunlar bozuldu. İşte bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bizim Birleşik Arap Emirlikleriyle münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabi malum bazı çevreleri rahatsız ediyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz"