İran: Irak'taki enerji projelerinde yer almaya hazırız

İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Rıza Noşad, bugün Tahran'da düzenlenen İran-Irak Ticaretini Geliştirme Konferansı'na katıldı.

Noşadi, İran Milli Futbol Takımı'nın Galler galibiyetini tebrik eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'nin gönderdiği kutlama mesajına atıfta bulunarak, "Bu mesaj, iki ülke arasındaki derin ve güçlü bağların varlığının açık bir göstergesidir. Sayın Sudani'nin mesajını iki komşu ülke arasındaki ticaretin genişletilmesi için çok önemli buluyoruz." dedi.

Rıza Noşadi, "Tahran ile Bağdat'ın yakınlaşması, derin ve tarihsel bağlarımızı sabote etmek istyen kötü niyetli tarafların planlarını çökertecektir." ifadesini kullandı.

İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Noşadi, Tahran'ın Irak'taki petrol ve gaz projelerinde yer almaya hazır olduğunu kaydetti.