Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, SLM/AM ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 20 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren çatışmalarda iki taraftan en az 40 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Darfur 24 haber sitesine konuşan SLM/AM Sözcüsü Velid Tongo, çatışmaları doğruladı.

Sudan'da, yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı hareketler ile geçiş hükümeti arasında 3 Ekim 2020'de nihai barış anlaşması imzalanmış ancak Abdulvahid Nur liderliğindeki SLM/AM anlaşmaya yanaşmamıştı.

Kaynak: Sputnik