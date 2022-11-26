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26 Kas 2022 09:15

Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmada 40 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, SLM/AM ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 20 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren çatışmalarda iki taraftan en az 40 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Darfur 24 haber sitesine konuşan SLM/AM Sözcüsü Velid Tongo, çatışmaları doğruladı.

Sudan'da, yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı hareketler ile geçiş hükümeti arasında 3 Ekim 2020'de nihai barış anlaşması imzalanmış ancak Abdulvahid Nur liderliğindeki SLM/AM anlaşmaya yanaşmamıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906063

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