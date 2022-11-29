Abdulkadir Selvi yazdı! Erdoğan ile Esad görüşecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir zaman içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini söyledi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında olası Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç kez Esad’la da görüşebileceğini açıklamıştı. İki lideri bir araya getirmek için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. Sanıyorum uzun olmayan bir süreç içinde bu görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz” diyerek diyalog kapısını açık tuttu.

Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten bir süredir Esad’la görüşebileceğini ifade ediyor: Görüşme öncesinde bazı başlıklar müzakere ediliyor. Ama bu arada Esad’ın bazı zorlukları olduğu anlaşılıyor. Bunun başında da Esad’ın Erdoğan’la görüşmeye kendisini hazır hissetmemesi geliyor” şeklindeki iddiasını dile getirdi.