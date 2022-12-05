Bloomberg'den Erdoğan ile Sisi’nin tokalaşmasıyla ilgili analiz

Bloomberg’de yorumculuk yapan Bobby Ghosn, son dönemde Ankara ile Kahire arasında gerçekleşen yakınlaşma ile ilgili dikkat çekici ve kapsamlı bir analiz kaleme aldı.

İki ülkenin uzun süre sonra yakınlaştığına dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleriyle ekonomik sebeplerle yakınlaştığını hatırlatan Ghosn, “Fakat Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesi ekonomik nedenlerden ziyade jeopolitik gerçeklerini yansıtıyor. Petrol ülkelerinin aksine Mısır Türkiye’ye yatırım yapamaz ve hatta onlar da yardıma açıklar” dedi.

Ghosn, Sisi’nin Suudi Arabistan ve Emirlik’teki isimlerle yakın olduğunu ve bu ilişkilerini Erdoğan’ın bu ülkelerle yakınlık kurması için kullanabileceğini yazdı. Bloomberg’deki makalede, “Sisi, Erdoğan’ın sık sık karşı karşıya geldiği ABD’yle de aracı olabilir. Fakat Sisi’nin Türkiye’ye önerebileceği en hızlı yardım Yunanistan ile aralarını yapmak olacaktır. Ankara ile Atina arasındaki ilişki gerildi. Erdoğan, Sisi’nin Yunanistan ile olan iyi ilişkilerini kullanabilir” ifadesi yer aldı.

Sisi için de Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmasının Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki öneminin perçinlenmesi anlamına geldiği ve bir bölgesel güç olarak çıkması olduğunu söyledi.

Kaynak: Sözcü