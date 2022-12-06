İran'dan Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen ve birçok Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayı kınadı.

Kenani, bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Bugün sabah saat 7 sıralarında ülkenin kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentinde bir otobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu çok sayıda Afgan vatandaşı hayatını yitirdi ve yaralandı.