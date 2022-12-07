İran'da yeni Yol ve Şehircilik Bakanı belli oldu

İran Meclisi'nin açık oturumu bugün Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında düzenlendi.

Meclisin açık oturumunda 13. hükümet kabinesi için Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından önerilen Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş için güvenoyu oturumu düzenlendi.

Bezrpaş, İran Meclisinin güvenoyu oylamasında toplam 263 oydan 187’sini alarak bakanlık koltuğuna oturdu.

2021 yılında İran İslami Şura Meclisi'nde 267 evet oyuyla Yol ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Rüstem Kasımi 22 Kasım'da istifa etmişti.