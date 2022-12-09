Tahran'dan Batılı yetkililere tepki

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkeleri ve yetkililerinin müdahaleci tweetlerine yanıt olarak, bu ülkelerden teröristlere ev sahipliği yapmaktan, onları desteklemekten ve teşvik etmekten vazgeçmelerini istedi.

İran Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer verldi:

"İran kargaşacılara karşı itidal gösterdi. Barışçıl protestocuları bile karalayan ve şiddetle bastıran birçok Batılı rejimin aksine İran orantılı ve standart isyan önleme yöntemleri kullandı. İran'ın güvenliği kırmızı çizgimizdir. Batı, sahtekarlığını göstermek yerine teröristlere ev sahipliği yapmaktan, onları desteklemekten ve cesaretlendirmekten vazgeçmeli."