Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Hepimizin ve bu sistemde yönetici konumunda olanların özel ve önemli bir sorumluluğu var ve bu konuda ciddi anlamda dikkatlı olmamız lazım. Halkla dürüstçe konuşursak doğru karara da ulaşabiliriz" dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, son yıllarda araştırmacıların dikkatini çeken en onemli konulardan birinin "sosyal sermaye" olduğunu ve bunun ülkenin ilerlemesi ve kalkınması için en önemli etken olduğunu belirtti.

Tahran Cuma Namazı Hatibi, sosyal sermaye kavramının yeni olduğunu bu yeni kavramın farkındalık, güven ve katılım düzeyi gibi üç temel unsur içerdiğini söyledi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd sözlerinin devamında,"Siyasi etik, sosyal sermayenin artmasında çok belirleyicidir" ifadesini kullandı.