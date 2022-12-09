Kenani'den Avrupa ülkelerine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa ülkelerinin müdahaleci açıklamaları ie ilgili "Bu ülkelerin İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır" ifadesini kullandı.

Kenani sözlerinin devamından "Ülke halkının medeni ve barışçıl taleplerine karşı şiddete başvuran ve protestocuların şiddetli bir şekilde bastırılmasını emreden hükümetlerin, İran'ın ülke yasalarını uygulama konusundaki eylemlerine ilişkin yorum yapma hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

Birçok Avrupa hükümetinin Amerikan rejiminin İran halkına karşı uyguladığı acımasız ve yasadışı yaptırımlarını destekleyerek halkın yaşam haklarını doğrudan ve dolaylı olarak ihlal ettiğini söyleyen Kenani "Bu ülkelerin İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya Twitter hesabından Almanya'nın müdahaleci açıklamalarına tepki göstermişti.

Emir Abdullahiyan,"Terör, şiddet ve nefretle mücadele açık bir uluslararası sorumluluktur. Almanya bu konuyu kendi toprakları için kırmızı çizgi olarak görüyor. Ama araçsal bir şekilde, İran'daki bu uğursuz olguları teşvik ediyor ve onlara karşı meşru mücadelemizi ikiyüzlü bir şekilde mahkum ediyor" ifadesini kullanmıştı.