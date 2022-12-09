İran ve Türkiye dini ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Hüccetül İslam Şehriyari söz konusu görüşmede İslam dünyası alimleri ve düşünürleri ile ilişkileri geliştirmek hedefinde olduklarına işaretle, korona salgının alimler arasındaki görüşmeleri engellediğini, artık alimler arasında görüş alışverişi için uygun bir zaman olduğunu söyledi.

Şehriyari Türkiye heyetlerini İran'a davet ederek, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu'nun İslam dünyasındaki sorunları çözmek için ortak projelerin izlenmesine hazır olduğunu duyurdu.

İRNA'ya göre, Türkiye diyanet işleri başkanı Ali Erbaş da iki halk arasındaki ortak kültür ve uygarlığın, ortak işbirliğinin sürmesinin sebebi olduğuna işaretle, İran ve Türkiye'nin çok iyi dini ve kültürel maziye sahip olduklarını, bunun gelecekte de gelişmesini umut etti.