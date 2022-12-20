İsveç Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ile ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“(Finlandiya ve İsveç) Söylenecekler söylendi. Bundan sonra somut adımlar atmak gerekiyor. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz.”

“(İsveç'te FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebinin reddedilmesi) Çok olumsuz bir gelişme. Somut adımlar görmek istiyoruz.”

“Üçlü mutabakatta YPG/SDG ve IŞİD'in yanı sıra FETÖ de yer alıyor. Teröristlerin iade edilmesi gerekiyor. İade edilmesi beklenen terör örgütü PKK mensubu kişiler de var. Bir kişiyi iade ettiler o bizim listemizde yoktu. Onu da memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Bir kişiyi iade ettik bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir.”

“İsveç Dışileri Bakanı Tobias Billström Ankara'ya gelecek, kendisiyle Perşembe günü Ankara'da görüşeceğiz.”

Kaynak: Cumhuriyet