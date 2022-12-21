AB, Almanya'nın 34,5 milyar Euro'luk Uniper'i kurtarma paketini onayladı

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde Almanya'nın Uniper'in sermaye yapısını yeniden düzenlemesine yönelik tedbirinin onaylandığını bildirdi.

Açıklamada, AB kamu destek kuralları uyarınca Almanya tarafından bildirilen toplam 34,5 milyar Euro'ya varan yeniden sermayelendirme müdahalesinin gerekli ve uygun bulunduğuna işaret edilerek, bu tedbirin Uniper'in müşterilerine hizmet sağlamaya devam etmesini sağlayacağı ve Almanya'da doğal gaz piyasasında ciddi aksamaların önlenmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

8 milyar Euro acil sermaye artışı

Uniper'in Almanya tarafından yeniden sermayelendirilmesi kapsamında şirkete 8 milyar Euro'luk acil nakit sermaye artışı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, hisse başına 1,70 Euro sermaye taahhüt edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın firmaya 2024'e kadar aşamalı biçimde ödemeyi planladığı 26,5 milyar Euro'luk kayıtlı sermayenin de onaylandığı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: T24