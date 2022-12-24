Faslı komiteden "Tel Aviv'le normalleşmeye son verilsin" çağrısı

Fas yönetiminin siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasının ikinci yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Fas Ümmetin Davalarına Destek Komitesi, işgalciyle ilişkileri normalleştiren sistemi ve bunu protesto amacıyla düzenlenen eylemlerin bastırılması için başvurulan uygulamaların tümünü bir kez daha kınadığını dile getirdi.

Açıklamada; "Aşağılayıcı ve utanç verici anlaşmalara imza atan hükümeti ve parlamento üyelerinden buna onay veren çoğunluğu kesin bir şekilde kınadığımızı belirtmek istiyoruz." ifadesine yer verildi. İşgal rejimiyle normalleşmeye derhal son verilmesi istendi.

Komite, ulusal güçleri kendilerini sakladıkları örtülerin altından çıkarak işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarını açık bir dille kınamaya ve tepkilerini ortaya koymaya davet etti.

Komite Filistin'in ve onun haklı davasının etrafında safların daha da güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Komite, işgale karşı direnen Filistin halkını da saflarını güçlendirmek ve bütün direniş cephelerini birleştirmek için daha fazla gayret göstermeye davet etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi