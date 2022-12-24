Bozdağ'dan başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na sunulan başörtüsü konulu anayasa değişikliği teklifi için, “Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, Hazreti Ali Cami ve Külliyesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AA’nın aktardığına göre anayasa değişikliği teklifine dair şöyle konuştu:

“Anayasa değişikliğini yaparak bu meseleyi artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarabilirsin. Umar ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygın üyeleri bu değişiklik teklifini 400'ün üzerinde bir oyla kabul ederek yasalaşır. Buradan şunu da ifade etmek isterim, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade etti, ben de tekrar etmek isterim. Bazıları '400'ün üzerinde bir kabul ile Meclis'ten geçerse dahi bu değişiklik halk oylamasına götürülecek, biz bu nedenle karşıyız.' diye konuşabilir, konuşanlar da var. Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da halk oylamasına götürmeyeceğini ifade etti. Ancak 400'ün altında 360'ın üstünde kalırsa bunu düşünürüz dedi. Neden? O zaman da Türk halkı şunu diyebilir, 'Meclis 400'le kabul etmedi, bana gelseydin ben kabul ederdim' diyebilir. Bu açıdan da 400 ve üzeri bir kabul olduğu takdirde Cumhurbaşkanımızın halk oylamasına götürmeyeceğini açıkladığını buradan bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunun arkasına kimse sığınmasın. 400 ve üzeri kabul olduğunda Resmi Gazete'de yayımlanır, yasalaşır ve bu konuda Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkmış olur. Umarız ki bu konudaki mutabakat parlamentoda sağlanır ve Türk Parlamentosu 27'inci dönemi, Türkiye için örnek bir uzlaşmayı hayata geçirir.”