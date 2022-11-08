ABD, Kremlin ile gizli görüşmeler yaptığını doğruladı

New York’ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi.

ABD medyasında, Sullivan’ın, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler yer aldı.

Haberde Sullivan’ın Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda görüştüğü yazılıyordu.

İddialar kabul edildi: Kimle masaya oturduğumuzun farkındayız

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, nükleer silah kullanımı riskine karşın mekanizmaların masaya yatırıldığını söyledi. Aynı yetkililere göre, iki ülke savaşı bitirmekle ilgili bir müzakere yürütmüyor.

Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu” söyledi.

Kaynak: TRT Haber