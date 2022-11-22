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22 Kas 2022 12:31

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Siyonist yetkili ile İran'ı görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Siyonist yetkili ile İran'ı görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'da bulunan Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile görüştü.

Amerikan medyasına göre Jake Sullivan, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile bir araya geldi ve "İran ve Batı Şeria konularını" görüştüler.

Görüşme sırasında Sullivan, Başkan Biden'ın İran'ın asla nükleer silah edinmemesi şeklindeki temel Amerikan hedeflerine olan bağlılığını ileri sürdü.

Sullivan aynı zamanda iki devletli çözümün "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdüyle birlikte" barışı sağlamak için en iyi çözüm olduğunu öne sürdü.

Siyonist askeri yetkili Kochavi İran'ı görüşmek üzere ABD'ye gitmişti.

News Code 1905997

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