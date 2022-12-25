Suriye heyeti İran Sinema Müzesi'ni ziyaret etti

Suriye Enformasyon Genel Müdürü İmen Alahras başkanlığındaki bir heyet dün Tahran'da Sinema Müzesi'ni ziyaret etti.

İmen Alahras, "İran sineması, 1900'den günümüze uzanan geçmişiyle dünyada tanınmaktadır. İran filmlerine Suriye vatandaşları büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Suriye medya heyeti, Tahran ziyareti sırasında İranlı sinema yetkilileri ile iki ülkenin ortak sorunlarını yansıtan sinema, belgesel, kısa film, dizi ve drama alanında işbirliğini görüştü.

1998 yılında Tahran'ın başka bir noktasında açılan İran Sinema Müzesi 2002'de Firdevs Bahçesi'ndeki Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılan 200 yıllık tarihi binaya taşındı. Ziyaretçiler müzede İran sinema tarihine kısa bir yolculuk yapma imkanı elde ediyor.