İran "Zülfikar-1401" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat yapacak

İran Ordusu “Zülfikar-1401” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı düzenleyecek.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Ya Zehra(s.a)" parolasıyla yapılacak olan tatbikatın bu gece itibari ile Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi ve Cask bölgesinde başlayacağını belirtti.

Tuğamiral Seyyari "Özgüven, İktidar, İstikrarlı Güvenlik" sloganı ile gerçekleşecek olan tatbikat, hava kuvvetlerinin stratejik bombardıman uçağı, deniz kuvvetlerinin yer altı, yüzey, uçuş donanması, hava savunma kuvvetlerinin savunma sistemleri ve kara kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecektir" dedi.

Tuğamiral Seyyari sözlerinin devamında "Bu tatbikatta İran Ordusu'nun bölge ülkelerine verdiği büyük mesaj, bölgenin mevcut kapasitesini hatırlatmak. Bölgede yabancılara ihtiyaç duymadan hep birlikte barışın tesis edilmesidir" ifadesini kullandı.

Tuğamiral Seyyari ayrıca bölgede istikrarın sağlanması için bölge dışı ülkelerin, özellikle ABD ve İngiltere'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurguladı.