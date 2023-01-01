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1 Oca 2023 08:53

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'da mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Türk medasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Brezilya'da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Lula’nın yemin töreni için geldiğimiz Brezilya’daki ilk görüşmemizi yeniden Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieira’yla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

News Code 1906743

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