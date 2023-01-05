İran: Fransa'ya ait dernek kapatılacak

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Fransız dergide yer alan saygısız karikatüre tepki olarak Fransa'ya ait İran Araştırmaları Derneği'nin kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Fransız derginin İran'ın kabul görmüş etik standartlarına, dini kutsallıklarına, dini şahsiyetlerine ve ulusal değerlerine hakaret eylemi kınandı.

Bakanlık ayrıca eylemi, Siyonizm'in İslam karşıtlığını teşvik etme ve toplumlar arasında nefret yayma amacıyla medyayı ele geçirmesinin bir başka işareti olarak değerlendirdi.

Açıklamada, sözde karikatür dergisinin "ifade özgürlüğü" kılıfı altında insan onuruna, yüksek ahlaki ve dini değerlere saygısızlığını sürdürdüğü kaydedildi.

Fransa ile kültürel ilişkilerin gözden geçirileceği vurgulanan açıklamada, "Fransa'nın İran'daki kültürel faaliyetlerinin devam edip etmemesi de değerlendirilecek ve ilk etapta Fransa’ya ait İran Araştırmaları Derneği'nin ülkedeki faaliyetleri durdurulacak." ifadesi kullanıldı.

İran'ın Fransa'ya karikatür tepkisi

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, "İran'ın makam ve kutsallarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren eyleme" tepki olarak Bakanlığa çağrılmıştı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan saygısız karikatüre tepki göstererek, "Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak.

Paris hükümetinin bu tür uygunsuz girişimlerinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik." demişti.